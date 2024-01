A ndrzej Duda poinformował, że Mariusz Kamiński znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zasugerował, że jeśli nie będzie innej możliwości, to szybciej ułaskawi polityka Prawa i Sprawiedliwości. – Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".





Duda jednak ułaskawi Kamińskiego i Wąsika? Padła jasna sugestia

Alan Wysocki

Andrzej Duda poinformował, że Mariusz Kamiński znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zasugerował, że jeśli nie będzie innej możliwości, to szybciej ułaskawi polityka Prawa i Sprawiedliwości. – Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".