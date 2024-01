Patrycja Markowska po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim znalazła szczęście u boku innego mężczyzny. O tym, że jest znów zakochana, mówiła w jednym z ostatnich wywiadów. Teraz na jej profilu pojawiło się pierwsze romantyczne zdjęcie z mężczyzną.

Markowska po raz pierwszy pokazała się z nowym partnerem. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Patrycja Markowska po zakończeniu długoletniej relacji z Jackiem Kopczyńskim nie wierzyła, że jeszcze odnajdzie miłość. Jednak się udało. Przy nowym partnerze czuje się jak nastolatka.

Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział. Nie jest idealnie, były momenty, gdy Jacek i ja chcieliśmy pourywać sobie głowy. Ale szanuję czas przeżyty razem. Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się. To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia: przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć. Patrycja Markowska

W nowym poście na Instagramie wokalistka dodała zdjęcie z mężczyzną. W kadrze oboje tulą się do siebie, a 44-latka promiennie się uśmiecha. W opisie Markowska dodała, że tak właśnie spędzają "ferie".

Markowska na zdjęciu z mężczyzną. Fani ruszyli z gratulacjami

Choć nie napisała wprost, że na zdjęciu jest jej nowy wybranek, to fani ruszyli z gratulacjami i ciepłymi słowami. "Szczęście lubi ciszę. Szczęścia"; "I pięknie. Cudownego życia" – pisali w komentarzach.

Kim jest nowy partner Markowskiej? Na jego temat niewiele wiadomo. Shownews podał, że "mężczyzna ma na imię Tomek, jest restauratorem". Ponoć znają się już od wielu lat.

Jak już wspomnieliśmy, córka Grzegorza Markowskiego przez kilkanaście lat była związana z aktorem Jackiem Kopczyńskim. Para doczekała się syna, Filipa. Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu.

– Rozstanie z moim partnerem, tatą Filipa, dużo mnie kosztowało, to były miesiące pełne smutku. Jednak oboje z Jackiem mieliśmy poczucie, że trzeba dokonywać wyborów w zgodzie ze sobą. Warto robić wszystko, by uratować związek, ale gdy już wiadomo, że nie wyjdziemy z problemów, szukanie szczęścia dla siebie staje się priorytetem. To nie egoizm. Nie ma co tkwić w wyrzutach sumienia, myśleć, że w moim wieku już nic mnie nie czeka. Dopóki jesteśmy pełni życia i pasji, miłość do nas wróci – mówiła w rozmowie z "Twoim stylem".