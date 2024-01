Kamiński od razu tam pojechał po wyjściu z więzienia. Pojawiło się nagranie

Agnieszka Miastowska

M ariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek 23 stycznia wyszli z więzienia. Były szef MSWiA prosto z zakładu penitencjarnego udał się pod kościół, gdzie dzień wcześniej odprawiano mszę w jego intencji. Nie przeszkadzał mu w tym fakt, że jest ateistą, za co w 2019 r. krytykował go sam Jarosław Kaczyński.