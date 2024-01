Po wyborach w czerwcu szykuje się trzęsienie ziemi w UE. Eksperci: Skrajna prawica z dużymi szansami

Nina Nowakowska

J uż w czerwcu czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Zlecone przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych badanie przewiduje wzrost popularności antyeuropejskich, populistycznych, prawicowych partii i znaczny spadek poparcia dla ugrupowań głównego nurtu. Według autorów, może to podważyć wcześniejsze unijne deklaracje w zakresie polityki klimatycznej i zagranicznej. To katastrofa dla von der Leyen i całego EPL.