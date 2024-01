W e wtorek (23 stycznia) zaczęły krążyć plotki, że Barbara Kurdej-Szatan ma wrócić do TVP i do swojej roli w serialu "M jak miłość". Aktorka tego samego dnia opublikowała wpis na Instagramie, w którym odniosła się do pogłosek i jednoznacznie rozwiała wszelkie wątpliwości.





Kurdej-Szatan skomentowała pogłoski o powrocie do TVP. Nie pozostawiła wątpliwości

Maja Mikołajczyk

We wtorek (23 stycznia) zaczęły krążyć plotki, że Barbara Kurdej-Szatan ma wrócić do TVP i do swojej roli w serialu "M jak miłość". Aktorka tego samego dnia opublikowała wpis na Instagramie, w którym odniosła się do pogłosek i jednoznacznie rozwiała wszelkie wątpliwości.