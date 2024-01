Krzysztof Stanowski po odejściu z Kanału Sportowego rusza ze swoją własną działalnością na YouTube. Okazuje się, że do grona jego współpracowników dołączyła Weronika Woszczek, która swego czasu przeprowadzała wywiady u Sylwestra Wardęgi. Jej profil na Instagramie cieszy się sporą popularnością. Nie brakuje tam odważnych kadrów.

Weronika Woszczek dołącza do kanału Stanowskiego. Fot. Instagram / weronikawoszczek

Kanał Zero szykuje się do wielkiego startu. To projekt, za który odpowiada Krzysztof Stanowski, dawniej jeden z współtwórców Kanału Sportowego. Dziennikarz stopniowo odsłania karty.

Nowa twarz u Stanowskiego. Woszczek pokazuje odważne kadry na IG

Ostatnio pokazał 40-minutowy film o tym, jak powstaje jego nowa strona na YT. We wspomnianym materiale pojawiło się sporo mniej lub bardziej znanych twarzy. Wśród nich jest Weronika Woszczek.

Swego czasu Weronika pojawiała się na kanale Sylwestra Wardęgi. Jej "wspaniałe wywiady" cieszyły się nawet dobrym odbiorem, ale nagle przestały pojawiać się nowe odcinki.

Niedługo później młoda twórczyni ruszyła ze swoim kontem na YouTube. Rozmawiała nawet na nim z Krzysztofem Stanowskim. Ostatni filmik dodała tam cztery miesiące temu.

Ponadto Woszczek ma wiele innych pasji. Gra na skrzypcach, a dodatkowo trenuje pole dance. Eska.pl donosi, że z zawodu jest natomiast front-end developerem, PM-em - managerem projektów webowych i e-commerce’owych.

Weronika aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Obserwuje ją tam ponad 100 tys. użytkowników. Influencerka chętnie pokazuje swoje zdjęcie, które dla niektórych mogą wydawać się kontrowersyjne.

Czym będzie się zajmowała na Kanale Zero? Tego jeszcze nie ogłoszono oficjalnie.

Warto wspomnieć, że kilka dni temu Stanowski dodał wpis na platformie X, gdzie przedstawił na początek siedem osób, które będą pojawiały się u niego na YouTube.

"Przed startem ogłosimy minimum 22 osoby, które będą z nami na stałe współpracowały. To oczywiście nie wszyscy, część osób poznacie podczas programów, część dopiero wskoczy na nasz pokład w marcu czy kwietniu" – napisał na początku publikacji.

"Dzisiaj z dumą odkrywam pierwsze siedem kart (no, sześć, bo mój udział w projekcie raczej nie jest zaskoczeniem, ha)" – dodał. Następnie wymienił: Tomasza Rożka, Marcina Mellera, Monikę Goździalską, Jacka Granieckiego (Tede), Andrzeja Twarowskiego i Tomasza Raczka.