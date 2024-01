Duda idzie na kolejne zwarcie? Dokonał zmian w ważnym sądowym organie

Prezydent Andrzej Duda w czwartek dokonał zmiany w składzie Krajowej Rady Sądownictwa. W skład KRS powołał Macieja Krzyżanowskiego. Tymczasem w połowie stycznia szef MS Adam Bodnar ogłosił konsultacje ws. ustawy naprawiającej Krajową Radę Sądownictwa.

Duda idzie na zwarcie. Dokonał zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Fot. Kancelaria Prezydenta/serwis X

Duda dokonał zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa

Jak poinformowano na stronie jego Kancelarii, "prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniami z dnia 24 stycznia 2024 r., z dniem 25 stycznia 2024 r. dokonał zmiany w składzie Krajowej Rady Sądownictwa, powołując w skład Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Krzyżanowskiego".

"Pragniemy serdecznie podziękować sędziemu Wiesławowi Johannowi dotychczasowemu przedstawicielowi Prezydenta RP w Krajowej Radzie Sądownictwa, za zaangażowanie i dotychczasową pracę w składzie Krajowej Rady Sądownictwa" – przekazano.

W środę także Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. "Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie" – czytamy.

Tymczasem w połowie stycznia, szef MS Adam Bodnar zwołał konferencję prasową, podczas której ogłosił konsultacje ws. ustawy naprawiającej Krajową Radę Sądownictwa.

– Doszło do tego, że 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera Sejm. To doprowadziło do licznych problemów i sytuacji, że można mieć wątpliwości co statusu tych osób w poszczególnych postępowaniach sądowych – powiedział wówczas Adam Bodnar.

Bodnar ma zamiar wprowadzić duże zmiany w KRS

Do tego dochodzi czterech posłów, dwóch senatorów, przedstawiciela prezydenta, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

– To doprowadziło do licznych orzeczeń TSUE i ETPCz. Dotarliśmy do momentu naszego życia, w którym uważamy, że trzeba gruntownie zreformować funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa – dodał.

Bodnar stwierdził również, że czas przyjąć kompleksową ustawę, która doprowadzi do rozstrzygnięcia kwestii wyboru członków KRS. Teraz projekt resortu sprawiedliwości został przekazany do konsultacji.

– W największym skrócie – to sami sędziowie, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej, będą wybierali członków KRS. Środowisko sędziowskie będzie miało swoją reprezentację. Drugi element to powołanie rady społecznej, która będzie wspierać KRS w realizacji zadań konstytucyjnych – podkreślił.

15 spośród 25 członków KRS będzie wybieranych w wyborach bezpośrednich i tajnych między sędziami z całego kraju. Nie zabraknie także reprezentacji sędziów sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych oraz sędziów Sądu Najwyższego.

Kandydować nie będą mogli ludzie powoływani na stanowiska sędziowskie z udziałem KRS w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku. Wykluczeni zostaną również sędziowie, którzy w ciągu ostatnich trzech lat byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organem zarządzającym wybory do KRS będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Autorzy projektu zapewniają, że to bardzo ważny krok w procesie odblokowania przysługujących Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.