Adam Bodnar zwołał konferencję prasową, podczas której ogłosił konsultacje ws. ustawy naprawiającej Krajową Radę Sądownictwa. Sędziowie mają odzyskać większy wpływ na tym, kto zasiada w organie. – Mam nadzieję, że przynajmniej dzięki temu jakaś cząstka sporu o praworządność zostanie zakończona – powiedział minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Bodnar właśnie ogłasza rewolucyjne zmiany. Rusza kluczowa reforma KRS

– Doszło do tego, że 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera Sejm. To doprowadziło do licznych problemów i sytuacji, że można mieć wątpliwości co statusu tych osób w poszczególnych postępowaniach sądowych – powiedział Adam Bodnar.

Do tego dochodzi 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciela prezydenta, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

– To doprowadziło do licznych orzeczeń TSUE i ETPCz. Dotarliśmy do momentu naszego życia, w którym uważamy, że trzeba gruntownie zreformować funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa – dodał.

Bodnar stwierdził, że czas przyjąć kompleksową ustawę, która doprowadzi do rozstrzygnięcia kwestii wyboru członków KRS. Teraz projekt resortu sprawiedliwości został przekazany do konsultacji.

– W największym skrócie - to sami sędziowie, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej, będą wybierali członków KRS. Środowisko sędziowskie będzie miało swoją reprezentację. Drugi element to powołanie rady społecznej, która będzie wspierać KRS w realizacji zadań konstytucyjnych – podkreślił.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.