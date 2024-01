Turcja podjęła decyzję ws. NATO i Szwecji. Erdogan podpisał finalne dokumenty

Natalia Kamińska

P rezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podpisał w czwartek decyzję o ratyfikacji przez parlament szwedzkiej kandydatury dla członkostwa w NATO. Jest to ostatni krok na drodze do zatwierdzenia akcesji Sztokholmu do NATO przez Ankarę.