Król Karol III trafił do szpitala. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Weronika Tomaszewska

Król Karol III jest już w szpitalu – podał Pałac Buckingham. Wiąże się to z planowanym leczeniem powiększonej prostaty. Monarcha zdecydował się publicznie poinformować o swoim problemie zdrowotnym, aby zachęcić innych mężczyzn do badań profilaktycznych. Niedawno do placówki medycznej trafiła także księżna Kate.