Ewa Kasprzyk odeszła z obsady "Kogla-Mogla 5". Skomentował to jej filmowy mąż

Nie zobaczymy już Ewy Kasprzyk w najnowszej części serii filmów "Kogel-Mogel". Jej odejście skomentował jej filmowy mąż, w którego wciela się Zdzisław Wardejn. "Widzę to tak, że był błąd w poprzedniej części" – stwierdził aktor w rozmowie z jednym z plotkarskich portali.

Zdzisław Wardejn komentuje odejście Ewy Kasprzyk z filmu "Kogel-Mogel". Fot. Artur Zawadzki/ REPORTER

Zdzisław Wardejn skomentował odejście Ewy Kasprzyk z serii "Kogel-Mogel"

Zdzisław Wardejn wciela się w profesora Mariana Wolańskiego, czyli męża Barbary Wolańskiej, którą do tej pory grała Ewa Kasprzyk. Aktorka jakiś czas poinformowała, że nie pojawi się w kolejnej części komedii "Kogel-Mogel". Portal ShowNews.pl zapytał Wardejna, co myśli o jej decyzji.

"Widzę to tak, że był błąd w poprzedniej części – że ona [Kasprzyk – przyp. red.] weszła w postać, która zajmowała się jogą czy medytacją. To trochę wina Kasprzyk, że nie uparła się [...] To nie była sekta, ale ludzie tacy jak my, którzy ćwiczą jogę i medytację. W tym filmie powinni pójść w tę stronę, a nie w jakiś zakon mityczny [...]" – stwierdził aktor.

"Ten film jednak trochę mówi o współczesności. W związku z tym, że tak to się stało, to ona pewnie była niezadowolona. I nie wiem, czego wymagała od producenta, że zrezygnowała, bo pewnie producent też nie chciał jej trzymać w tej metafizyce. Może chciała za dużo i się wściekła" – dodał.

W rozmowie z tym samym portalem Kasprzyk jakiś czas temu ujawniła swoje motywy odejścia z produkcji.

"To już nie jest moja bajka, dlatego że ja się mogę przyznać do pierwszej i drugiej części, ponieważ były to filmy kultowe. Były to filmy w zupełnie innej estetyce, z innym poczuciem humoru, reżyserowane przez wybitnego, wspaniałego reżysera Romana Załuskiego" – tłumaczyła.

"Natomiast to, co potem zrobiono z następną częścią i z jeszcze następną, i proponowanie piątej części to jest tylko zarabianie pieniędzy i odcinanie kuponów od tego, co było. Nie mam co tam robić w tej piątej części, więc świadomie odmówiłam zagrania" – podsumowała.

"Koniec świata, czyli Kogel-Mogel 4" z fatalnymi ocenami

"Koniec świata, czyli Kogel-Mogel 4" przyciągnął do kin wielu widzów.

– Jest dużo wytchnienia. Myślę, że dlatego – między innymi – ten film ma tak dobre otwarcie. (...) To jest po prostu coś, czego potrzebowaliśmy – takiego "komfortowego" kina, gdzie po prostu możemy sobie usiąść, zrelaksować się, zjeść ten popcorn i patrzeć – tłumaczyła sukces filmu w "Dzień Dobry TVN" występująca w nim Anna Mucha. Krytycy nie podzielali jednak zachwytu twórców i widzów. "Myślałem, że po trójce gorzej być nie może, ale twórcy udowadniają, że dla chcącego nic trudnego. Fabularnie poziom paradokumentów" – napisał w swojej ocenie na Filmwebie Dawid Adamek ze Sfilmowanych.

"Antyteza komedii. Fascynujący przykład kina bardzo złego, ale przy tym jedynego w swoim rodzaju. Paradoksalnie polecam" – skomentował z kolei Marcin Prymas z bloga Pełna Sala.