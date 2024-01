Jaka czeka nas pogoda? Niepocieszeni będą zarówno ci, którzy już wyglądają wiosny, jak i ci, którzy chcą jeszcze zobaczyć mroźną, białą zimę. Kolejne dni upłyną zarówno pod znakiem śniegu, jak i deszczu. Temperatura będzie na plusie, a więc czekać nas może plucha. Ale nie wszędzie – niektóre rejony Polski mogą liczyć na słońce.

Pogoda na 28 stycznia i nowy tydzień. Co ze śniegiem i deszczem Fot. wXCharts

Jaka czeka nas pogoda? Śnieg i deszcz

Na polską pogodę w weekend 27-28 stycznia duży wpływ miał niż znad Bałtyku. Wędruje on nadal znad morza w stronę Podlasia. I nie przynosi ze sobą nic dobrego. Przede wszystkim to on sprowadził na Polskę deszcz, a w niektórych regionach także silny wiatr oraz deszcz ze śniegiem. Co będzie dalej? Zacznijmy od niedzieli 28 stycznia.

Wiele osób chce wiedzieć, czy pogoda nie da się w kość kwestującym od rana wolontariuszom WOŚP. Niestety, ci, podobnie jak w poprzednim roku, nie mogą liczyć na zapowiadające wiosnę słońce. Wygląda na to, że wolontariusze WOŚP znów zostaną poddani próbie.

Koniec weekendu upłynie pod znakiem dużych zachmurzeń z niewielkimi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na to mogą liczyć głównie mieszkańcy Zachodu kraju. Będzie również mokro – głównie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ale na wschodzie i w rejonach podgórskich może popadać śnieg. W Karpatach może go spaść do 10-15 cm.

Ile będzie stopni w niedzielę? Najwyższa temperatura to 7 st. C w Zielonej Górze, 6° st. C zobaczą na termometrach mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Szczecina. Najzimniejsze okolice to Rzeszów, Suwałki, Kielce – tam 2 st. C. Najchłodniej będzie w Białymstoku – 1st. C. W niedzielę w Warszawie będzie dużo chmur i bez przejaśnień.

W efekcie możemy mieć wrażenie, że będzie ponuro. Termometry wskażą do 5 st. C w dzień i do 0 st. C w nocy. Nie przewiduje się alertów.

Nowy tydzień – ocieplenie

Synoptycy zapowiadają ocieplenie w pogodzie, ale należy na bieżąco sprawdzać pogodę. Według ekspertów twojapogoda.pl temperatura jak na styczeń będzie wręcz "ekstremalnie" ciepła.

"Średnia temperatura powietrza wyniesie od 4 do 6 stopni powyżej normy wieloletniej, a to oznacza anomalię ekstremalną, jak na styczeń. Nieco mniej, ale też ciepło, będzie również w pierwszym tygodniu lutego" – czytamy w komunikacie portalu.

Podobna temperatura jednak pojawiła się w wielu miejscach Polski w ten weekend, jednak wiatr sprawiał, że odczuwalna temperatura była niższa. Co czeka nas później? Według długoterminowej prognozy tegoroczna wiosna ma być bardzo deszczowa.

W lutym czeka nas więcej opadów niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

