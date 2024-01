N ie żaden "starszy pan", ale youtuber Budda stał za wrzuceniem do puszki WOŚP 100 tysięcy złotych. Przyznał się do tego na swoim kanale na YouTube. Przypomnijmy: wcześniej Jerzy Owsiak ujawnił, że ktoś wrzucił do puszki wspomnianą kwotę, a potem miało okazać się, że był to "senior".





100 tys. zł. w puszce WOŚP było ustawką. Youtuber się przyznał

Rafał Badowski

