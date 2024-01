Wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł. "To starszy pan, zbierał trzy lata"

Jerzy Owsiak ujawnił na konferencji prasowej, że ktoś wrzucił do puszki WOŚP 100 tysięcy złotych. Wiadomo już, kto to jest. Okazało się, że to senior, który zbierał na ten cel trzy lata.

W Krakowie senior wpłacił na WOŚP 100 tysięcy złotych. Fot. News Lubuski / East News

– W Krakowie była puszka, do której ktoś wrzucił 100 tysięcy złotych – powiedział Jerzy Owsiak. Jak miało się okazać, nie była to do końca prawda. I nie o kwotę tu chodzi, ale o liczbę puszek. Jak powiedziano w TVN24, niezwykła historia przytrafiła się wolontariuszkom z Krakowa. Okazało się, że pewien starszy pan postanowił wesprzeć WOŚP 100 tysiącami złotych, ale... cała kwota nie zmieściła się w jednej puszce i potrzebna była pomoc. – Podszedł do mnie starszy pan, który poprosił o anonimowość i wyciągnął ogromną teczkę ze 100 tys. zł. Renata zbierała, zbierała, ale nie zmieściła wszystkiego. Do jednej niestety pieniądze nie weszły i zawołała mnie. Razem spakowałyśmy [do dwóch puszek - red.] – mówiła jedna z wolontariuszek.

Druga dodała, że "podszedł bardzo elegancki pan, który poprosił o dyskrecję i żebyśmy przeszli na bok".

– Miałam obawę, po czym pan otworzył olbrzymią teczkę. Powiedział, że zbierał trzy lata i potrzebna była pomoc drugiej puszki – mówiła wyraźnie uradowana wolontariuszka.

Owsiak: ktoś wrzucił do puszki 100 tys. zł

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Hasło to: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". – Jeden z darczyńców wrzucił do puszki w Krakowie 100 tys. zł – powiedział wcześniej na konferencji prasowej Jerzy Owsiak. A jaki jest na razie ogólny wynik WOŚP? Po godzinie 16:40 licznik wskazywał 66 mln 745 tys. 128 zł.