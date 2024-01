Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar w porozumieniu z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem odwołali z delegacji i funkcji 10 prokuratorów okręgowych oraz regionalnych. Informację przekazał resort sprawiedliwości, wspominając o "konsekwentnym programie zmian w Prokuraturze, mającym na celu przywrócenie tej służby obywatelom".

Pilny komunikat ministerstwa. Bodnar odwołał 10 prokuratorów Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

W poniedziałek (29.01) Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w komunikacie o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów. Z informacji resortu wynika, że decyzję podjęto już w piątek 26 stycznia. Chodzi o następujące osoby:

Agnieszka Bortkiewicz - odwołana z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie;

Mariusz Dubowski - odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie;

Artur Maludy - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie;

Łukasz Osiński - odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga;

Bartosz Pęcherzewski - odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu;

Elżbieta Pieniążek - odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku;

Remigiusz Dobrowolski - odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie;

Jakub Romelczyk - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie;

Teresa Rutkowska-Szmydyńska - odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku;

Jerzy Ziarkiewicz - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

Według portalu Interia, wszyscy śledczy objęci decyzją Adama Bodnara zostali powołani na stanowiska w minionych latach. Niektórzy z prokuratorów byli bliskimi współpracownikami byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Pierwszy krok na drodze przywracania godności"

W piątek Bodnar powołał do Prokuratury Krajowej sześciu prokuratorów zdegradowanych do prokuratur niższego szczebla. To "pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom byłej Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro" – przekazał wówczas resort.

"Prokurator Generalny wykonał pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom byłej Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro do jednostek najniższego szczebla. Wówczas zdegradowanych zostało łącznie 124 prokuratorów" – czytamy w oświadczeniu MS.

"Działania zmierzające do przywrócenia honoru i godności zdegradowanych prokuratorów będą kontynuowane" – podkreślono w informacji.

Wcześniej zapowiedziano z kolei, że funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którego na sześcioletnią kadencję będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu, zostaną rozdzielone. Tak wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze.

