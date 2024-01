Bodnar robi porządki w prokuraturze. Teraz wziął się za ludzi, w których uderzył Ziobro

Natalia Kamińska

P rokurator Generalny Adam Bodnar powołał do Prokuratury Krajowej sześciu prokuratorów zdegradowanych do prokuratur niższego szczebla. To "pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom byłej Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro" – przekazało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości.