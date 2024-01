– To ta sama śpiewka, którą słyszałem za rządu PiS – stwierdził na antenie TOK FM 16-letni Mateusz Rybak, który niesie pomoc uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy. Nastolatek jest zawiedziony deklaracjami MSWiA, że do granicy zawracano tylko tych, którzy nie chcieli ubiegać się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. Napisał już list do Marcina Kierwińskiego, ale chce też skontaktować się z premierem.





Nastolatek napisał list do rządu Tuska. "To ta sama śpiewka, którą słyszałem za rządu PiS"

Nina Nowakowska

