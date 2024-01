To ona była twarzą Straży Granicznej podczas kryzysu na granicy. Teraz straciła funkcję

Rzeczniczka prasowa Straży Granicznej Anna Michalska została odwołana ze stanowiska. Tak nieoficjalnie podał dziennikarz TVN24. Michalska wywołała liczne kontrowersje wypowiedziami o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Wpisywały się one w politykę rządów PiS, który starał się dehumanizować migrantów. Michalska ma jednak na razie postać w służbie mimo utraty stanowiska.

Rzeczniczka prasowa SG odwołana. Zasłynęła w czasie kryzysu na granicy. Fot. Stefan Maszewskli/REPORTER

Media: Michalska nie jest już rzeczniczką SG

Anna Michalska nie jest już rzeczniczką prasową Straży Granicznej. "Była twarzą kryzysu na granicy Polsko-Białoruskiej. Zasłynęła zdaniem: Dzieci z Michałowa? Mój ulubiony temat" – przypomniał dziennikarz TVN24 Artur Molęda, który poinformował nieoficjalnie o jej odwołaniu.

Molęda dowiedział się też, że Michalska ma pozostać w szeregach Straży Granicznej w randze porucznika, a o jej dalszych losach zdecyduje szefostwo SG. Jej następcą ma być kmdr ppor. Andrzej Juźwiak. Był on do tej pory rzecznikiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na razie w miejscu, gdzie jest kontakt dla mediów na stronie SG, podano jedynie numer telefonu do rzecznika, ale nie wskazano, kto jest ta osoba.

Jeśli chodzi o "dzieci z Michałowa", to w październiku 2021 roku 20 migrantów (Irakijczyków i tureckich Kurdów), w tym ośmioro dzieci, trafiło przed siedzibę Straży Granicznej w Michałowie na Podlasiu.

– To mój ulubiony temat. Słucham – odparła wówczas z przekąsem Michalska, gdy dziennikarka TVN24 Agata Adamek chciała się upewnić, czy migranci trafili w bezpieczne miejsce.

Michalska zasłynęła wypowiedzią o "dzieciach z Michałowa"

Pracowniczka SG twierdziła, że ze względu na stan wyjątkowy "osoby są często zawracane w to miejsce, w którym przekroczyły granicę". Dodała, że SG nie wie, gdzie one teraz są, ale wszystko odbyło się "zgodnie z prawami humanitarnymi".

– Możemy mieć pewność, że nie zostali zostawieni w środku lasu, tam, gdzie ciemno, tylko gdzieś, gdzie będą mieli zagwarantowaną opiekę? – dopytywała dziennikarka. – Te osoby były w dobrym stanie zdrowia, o losie tych dzieci decydowali rodzice. To już tyle w tym temacie – stwierdziła wtedy Michalska.

Jednak z ujawnionych nagrań wynikało, że migranci prosili po turecku: "Chcemy otrzymać azyl. Chcemy zostać w Polsce". Mimo to Straż Graniczna uparcie twierdziła w mediach, że poza kamerami ci ludzie mówili (posługując się łamanym angielskim), że chcą się dostać do Niemiec "ze względu na socjal".

Do tej rozbieżnej wersji wydarzeń odniosła się dziennikarka i dociekała, czemu SG po prostu nie poczekała na tłumacza. Wtedy rzeczniczka zwróciła się do innych zebranych na konferencji: "Czy są jakieś inne pytania?".

Wtedy reporterka ponowiła pytanie o tłumacza. – To jest pani deklaracja, manifest jakiś polityczny, czy sugestia? Ja pani mówię, że wszystkie przepisy zostały zastosowane zgodnie z procedurami. Straż Graniczna jest formacją profesjonalną i dokładnie wie, co robi. Dziękuję – odparła nieco zirytowana Michalska.

Tymczasem wraz z nowym rządem coś drgnęło ws. sytuacji na granicy. Jak informowaliśmy w połowie stycznia, Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Straż Graniczną w Usnarzu Górnym (woj. podlaskie). Chodzi o wydarzenia z sierpnia 2021 roku, kiedy w pobliżu tej miejscowości, po stronie białoruskiej koczowała grupa obcokrajowców.

Funkcjonariusze SG mieli uniemożliwić im przejście do Polski, a za koczowiskiem stały białoruskie służby. Co ważne, w opinii Rzecznika Praw Obywatelskiej Marcina Wiącka nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową w strefie przygranicznej to naruszenie prawa. Więcej na ten temat piszemy tutaj.