PiS ma plan na dalszą karierę Obajtka. Wkrótce może on stracić stanowisko prezesa Orlenu

Natalia Kamińska

M ożna zakładać, że wkrótce Daniel Obajtek przestanie być prezesem Orlenu. Jak się okazuje, PiS ma już plan na jego dalszą karierę. Wierny nominat partii Jarosława Kaczyńskiego, ma wystartować w wyborach do PE. A same wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 6 a 9 czerwca.