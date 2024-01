Nagie zdjęcia Taylor Swift zalały sieć. Okazuje się, że to robota AI, Biały Dom reaguje

Paweł Mączewski

Z robimy, co w naszej mocy, aby uporać się z tą kwestią – zapowiedział Biały Dom, co prawdopodobnie będzie miało przełożenie w działaniach legislacyjnych. To reakcja na wygenerowane przez AI wulgarne zdjęcia Taylor Swift, jakie w ostatnich dniach zalały X.com (dawniej Twitter). Wspomniane materiały miały wielomilionowe odsłony.