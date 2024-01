Bill Murray na czele starej gwardii w nowym zwiastunie "Pogromców duchów"

Nowa i stara drużyna Pogromców łączą siły, by uratować Nowy Jork (a może i resztę świata). W nowym zwiastunie "Pogromcy duchów: Imperium lodu" możemy też nieco lepiej przyjrzeć się stworom, z jakimi przyjdzie się mierzyć naszym bohaterom.

Film "Pogromcy duchów. Imperium lodu" trafi do kin 5 kwietnia. Fot. YouTube/Sony Pictures Entertainment

"Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową" – tak brzmi oficjalny opis fabuły filmu "Pogromcy duchów: Imperium lodu".

W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun nadchodzącego widowiska. Widać w nim wyraźniej, z jakimi paranormalnymi istotami przyjdzie się zmierzyć nowej i starej (czyt. oryginalnej) ekipie Pogromców.

Na szczególną uwagę zasługuje tu m.in. "Sewer Dragon" (czyli "Smok kanałów", chociaż na chwilę obecną nie ma pewności, że jest to oficjalna nazwa zmory) oraz tajemnicza istota z wielkimi rogami, która odpowiada za pokrycie całego miasta lodem.

W filmie ponownie zobaczymy takich aktorów, jak Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace i Finn Wolfhard. Podobnie jak obsadę grającą "pierwszych" Pogromców – Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, a także Annie Potts.

Reżyserem filmu jest Gil Kenan ("Poltergeist", "Straszny dom"), a za scenariusz i produkcję odpowiada Jason Reitman, który w 2021 roku dał "drugie życie" serii za sprawą "Dziedzictwa".

Produkcja jest więc jednocześnie sequelem wspomnianego "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" z 2021 roku oraz rebootem serii. Podobne odświeżenie innej znanej "marki" spotkało np. serię "Park Jurajski, który stał się "Jurassic World".

Czy i tym razem Pogromcom uda się uratować świat? Raczej napewno, jako że w planach jest też stworzenie dwóch produkcji animowanych – kinowego filmu i serialu, który ma trafić na Netflix.

Premiera "Pogromcy duchów: Imperium lodu" 5 kwietnia 2024 roku.

