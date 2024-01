Telewizja powiększyła biust parlamentarzystce. Twierdzi, że to "błąd programu graficznego"

Georgie Purcell członkini parlamentu stanu Wiktoria w Australi, mocno wkurzyła się na stację telewizyjną. W wieczornym programie informacyjnym nie tylko powiększono jej piersi, ale również zmodyfikowano strój, aby... odsłaniał jej brzuch. "Nine News Melbourne" twierdzi, że to "błąd programu graficznego"

Zdjęcie parlamentarzystki przerobiono w wieczornych wiadomościach Fot. www.animaljusticeparty.org // Twitter/Georgie Purcell

Zdjęcie 31-letniej Georgie Purcell z Animal Justice Party (Partii Sprawiedliwości dla Zwierząt) pojawiło się w "Nine News Melbourne", programie emitowanym przez stację Nine Network. Pojawiło się ono materiale o odrzuceniu przez parlament stanu Wiktoria zakazu polowań na kaczki, o co walczyło ugrupowanie Purcell. Okazuje się, że fotografia... została przerobiona.

"Sporo wczoraj przeżyłam. Ale przerabianie mojego ciała i stroju przez media nie było na mojej karcie do bingo. Zauważcie powiększone piersi i strój, który jest bardziej wyzywający. Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego przytrafiłoby się parlamentarzyście-mężczyźnie. O co chodzi?" – napisała na Twittrze.

Dla porównania Purcell opublikowała oryginalne zdjęcie. Nie tylko powiększono jej biust. Skrócono również bluzkę, przez co na zdjęciu widać kawałek brzucha. Nie należy on jednak do członkini parlamentu stanu Wiktoria. "Na przyszłość 9 (Nine News Melbourne), mój cały brzuch jest wytatuowany" – dodała w kolejnym tweecie.

Obserwatorzy Purcell byli oburzeni edycją zdjęcia. "Osobo, której zapłacono za sfotoszopowanie tego, może warto zastanowić się nad tym, co robisz ze swoim życiem?", "Okropne", "Tak mi przykro, że ciebie to spotkało", "O cholera, przykro mi, to jest całkowicie nieakceptowalne", "To naprawdę żałosne" – pisali internauci.

Australijska telewizja przerobiła zdjęcie parlamentarzystki Georgie Purcell. Teraz się tłumaczy

Władze programu informacyjnego "Nine News Melbourne" przeprosiły już Georgie Purcell. Szef programu Hugh Nailon wydał oświadczenie, które opublikowano na stronie internetowej programu. Incydent nazwał "błędem graficznym".

"Chciałbym szczerze przeprosić Georgie Purcell za błąd programu graficznego, który nastąpił we wczorajszym wydaniu. Nasz dział graficzny pozyskał zdjęcie Georgie online, aby użyć go w naszej relacji na temat polowania na kaczki" – pisał.

"Zdjęcie zostaje dostosowane do naszych specyfikacji, co jest powszechną praktyką. W trakcie tego procesu automatyczny tryb Photoshopa stworzył obraz niezgodny z oryginałem" – czytamy.

Nailon dodał, że przerobienie zdjęcia Purcell "nie jest zgodne z wysokimi standardami redakcyjnymi". "Z tego powodu składamy Pani Purcell szczere przeprosiny" – zakończył oświadczenie. Nie wszyscy jednak dowierzają tym tłumaczeniom. "Te przeprosiny są żałosne" – ocenił jeden z użytkowników Twittera.

Georgie Purcell z Partii Sprawiedliwości dla Zwierząt (jedynej takiej w Australii) wygrała lokalne wybory w 2022 roku. Tym samym stała się jedną z najmłodszych kobiet wybranych do parlamentu stanu Wiktoria.

Już wcześniej mówiła publicznie o hejcie, którego doświadczyła w internecie od początku swojej kariery politycznej. Krytykowane są jej tatuaże (ma wytatuowane całe obie ręce), a także śmiałe stroje, do których nie przywykł świat polityki.

