Super Bowl Halftime Show 2024. Kogo usłyszymy tym razem podczas finału NFL?

Zbliża się kulminacyjny moment w kalendarzu amerykańskiego sportu! W nocy z 11 na 12 lutego według czasu w Polsce odbędzie się finał najbardziej prestiżowej ligi futbolu amerykańskiego. W tym roku rywalizować o tytuł będą drużyny San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Ale dla wielu fanów, Super Bowl to coś więcej niż tylko sportowe emocje - to także wielkie wydarzenie muzyczne. Kto zaśpiewa tym razem podczas Halftime Show?

Super Bowl Halftime Show to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych na świecie, stanowiące przerwę w finale ligi futbolu amerykańskiego NFL, znanego jako Super Bowl. Jest to moment, kiedy sport łączy się z rozrywką na najwyższym poziomie, przyciągając miliony widzów przed ekrany telewizorów.

W ciągu lat na scenie Halftime Show wystąpiły prawdziwe ikony muzyki. Przykładowo, w ostatnich latach mieliśmy okazję podziwiać spektakularne występy takich artystów jak:

W 2016 roku Katy Perry i jej tańczące rekiny zrobiły furorę;

W 2018 roku wystąpił Justin Timberlake, przypominając wszystkim o swoim niezaprzeczalnym talencie muzycznym;

W 2019 roku na scenie zagościł Maroon 5, który razem z Travisem Scottem i Big Boi stworzyli niezapomniane show;

Shakira i Jennifer Lopez, które w 2020 roku dały niesamowity pokaz pełen energii i latynoskich rytmów;

W 2022 roku scenę rozgrzały ikony światowego rapu: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent i Anderson .Paak;

W minionym roku Rihanna wraz z tancerzami rozkręciła niezłą imprezkę - wówczas gwiazda z Barbadosu poinformowała świat o tym, że spodziewa się kolejnego dziecka.

Każdy rok przynosi coś nowego i nieoczekiwanego, a artyści często wykorzystują tę okazję, by zaprezentować nowe utwory, niesamowite choreografie i efekty specjalne, które zapadają w pamięć na długo.

Super Bowl Halftime Show to nie tylko przerwa w meczu, ale pełnoprawne, muzyczne dzieło sztuki, które co roku pisze nowy rozdział w historii rozrywki.

Kto w 2024 roku będzie błyszczeć na scenie? Mimo domysłów fanów, łączących Taylor Swift z zawodnikiem Kansas City Chiefs, Travisem Kelce, i potencjalnego występu gwiazdy podczas finału, wygląda na to, że taki scenariusz się nie ziści.

Tym razem to Usher zagości na Halftime Show, obiecując niesamowite muzyczne doświadczenie!

Usher, czyli Usher Terry Raymond IV, to znana postać w świecie amerykańskiej muzyki - wokalista, tancerz i aktor. Jego droga do sławy rozpoczęła się w latach 90., kiedy to jego drugi album "My Way" i singiel "Nice and Slow" zawładnęły szczytem listy Billboard Hot 100.

Gwiazdor zapowiedział na Instagramie, że jego występ na Halftime Show będzie podsumowaniem 30 lat pracy na scenie muzycznej. Wśród jego najbardziej znanych hitów są takie piosenki jak "OMG", "My Boo" i "Burn".

Media zagraniczne informują również o planowanym występie holenderskiego DJ-a Tiesto w trakcie przerwy meczowej.

Ale to nie pierwsza przygoda Ushera z Super Bowl! 6 lutego 2011 roku, podczas występu The Black Eyed Peas artysta zaskoczył wszystkich swoją gościnną obecnością na scenie. Wraz z will.i.amem wykonali wspólnie hit "OMG", co było dla fanów prawdziwą gratką.