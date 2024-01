4 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. To idealna okazja, by podzielić się wynikami corocznej, październikowej kampanii promującej profilaktykę raka piersi. Podczas dwunastu edycji kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM zebrano łącznie 195 886 staników, czyli ponad 12 ton!





Sukces kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM. 12 ton staników oddane na rzecz walki z rakiem piersi

redakcja naTemat

