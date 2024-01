Adele nie występowała w Europie (poza ojczystą Wielką Brytanią) od ośmiu lat. Gwiazda niespodziewanie ogłosiła aż cztery daty koncertów w Monachium w Niemczech. Wystąpi już latem – zapowiada się wielkie widowisko.

Adele wystąpi w Niemczech Fot. Instagram / Adele

Adele, wielokrotna laureatka nagród Grammy, ogłosiła w środę w mediach społecznościowych, że wystąpi na ekskluzywnych koncertach w Monachium w sierpniu 2024 roku. Występy zaplanowano aż cztery: 2, 3, 9 i 10 sierpnia.

Odbędą się w centrum wystawowym Neue Messe München, na którego terenie wzniesiona zostanie specjalna zaprojektowana dla Adele arena. Będzie otwarta, na świeżym powietrzu i każdorazowo pomieści na widowni aż 80 tysięcy widzów. Miejsca będą zarówno stojące, jak i siedzące.

Będą aż cztery koncerty Adele w Monachium. Co z biletami?

"Kilka miesięcy temu otrzymałem telefon dotyczący letniej serii koncertów. Byłam zadowolona jak z niczego innego z moich występów w londyńskim Hyde Parku i mojego pobytu w Vegas, więc nie miałem żadnych innych planów" – zaczęła Adele swój post na Instagramie.

"Byłam jednak zbyt ciekawa, aby tego nie przyjąć i nie zanurzyć się w tym pomyśle – jednorazowa, specjalnie zaprojektowana, tym razem otwarta arena, zaprojektowana pod show, jakie chcę zaprezentować? Co?! Prawie dokładnie w środku Europy? W Monachium? To trochę randomowe", ale nadal fantastyczne!" – stwierdziła Brytyjka, która niedawno zakończyła swoją rezydencję w Los Vegas, "Weekends with Adele" w hotelu Caesars Palace.

Wokalistka, która w 2021 roku wydała swój czwarty album "30", zaczęła wymieniać też dalsze powody swojej ekscytacji występami w Niemczech. "Zaraz po Euro? Do boju, Anglio! Z Olimpiadą tuż obok (w Paryżu – red.)? Do boju, Simone (Biles, amerykańska gimnastyczka – red.)! A także kilkoro moich ulubionych artystów grających koncerty? Dlatego... TAK!!" – napisała w swoim styli Adele.

Brytyjska gwiazda dodała, że nie grała w Europie (kontynentalnej – red.) od 2016 roku. "Nie mogłam wymyślić bardziej cudownego sposobu na spędzenie lata i zakończenie tej pięknej fazy mojego życia oraz kariery występami bliżej domu podczas tak ekscytujących wakacji. Guten Tag (dzień dobry w języku niemieckim – red.), skarbeńki" – zakończyła wpis 35-latka.

Co z biletami na koncerty Adele w Monachium? Wszyscy chętni muszą najpierw się zarejestrować, a rejestracja jest już otwarta na stronie internetowej gwiazdy.

Rejestracja osób chcących zakupić bilety jest już otwarta na Adele.com i zakończy się w poniedziałek, 5 lutego o 18:00. Fani otrzymają link do zakupu biletów we wtorek, 6 lutego. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych osób rozpocznie się w środę, 7 lutego o godzinie 10. Z kolei ogólna sprzedaż ruszy dwa dni później, w piątek, 9 lutego, również o godzinie 10. Ceny biletów nie zostały jeszcze podane.

Adele nie znosi tego zachowania u fanów. Zgasiła ich na koncercie

W lipcu zeszłego roku podczas jednego z występów w Las Vegas Adele pojawiła się scenie uzbrojona w... przenośną armatkę uzbrojoną w koszulki. Artystka rzucała nimi w widownię.

Tym sposobem chciała ostrzec fanów, którzy bez zastanowienia rzucają przedmiotami w stronę wykonawców na scenie. W tym samym czasie Bebe Rexha dostała podczas swojego koncertu w Nowym Jorku... telefonem w głowę, do czego Adele mogła również nawiązywać.

– Czy zauważyliście, że ludzie zapominają o piep**onej etykiecie w Ameryce i po prostu rzucają w kierunku sceny jakimś g*wnem? Widzieliście to? – powiedziała do swojej widzów. Do osób, które planowały rzucić czymś w nią, Adele zaapelowała krótko i bardzo w swoim stylu: "Wyzywam cię, k*rwa. Odważ się rzucić czymś we mnie". Następnie wybuchnęła śmiechem.

Nagranie z koncertu obiegło Twittera i inne portale społecznościowe. Internauci nie ukrywali, że londyńska idolka im zaimponowała.

"Haha, widać, że Adele jest przygotowana"; "Zapłaciłabym za to, by zobaczyć, jak Adele z kimś walczy"; "Po co w takim razie ludzie chodzą na koncerty? Żeby rzucać rzeczami?"; "I to jest właśnie cała Adele. Rzucić w nią czymś, masz przerąbane"; "To tak brytyjskie zachowanie z jej strony" – brzmiały komentarze pod krótkim wideo.

