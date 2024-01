Dagmara Kaźmierska została nową uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Ta wiadomość wywołała skrajne emocje wśród internautów. Niektórzy zaczęli zwracać uwagę na to, że przecież gwiazda "Królowych życia" ma kryminalną przeszłość.

Dagmara Kaźmierska została nową uczestniczką "TzG". fot Artur Zawadzki/REPORTER

Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się ciekawie. Ogłoszono już zespół jurorów. Popisy na parkiecie będą oceniać: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda.

Produkcja potwierdziła też już udział kilku gwiazd. Zatańczą m.in. Roxie Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Filip Chajzer czy Maciej Musiał.

Kaźmierska w "TzG". Fani komentują: "Nie ma to jak promować kobietę, która siedziała w więzieniu"

W "TzG" wystąpi także Dagmara Kaźmierska. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w formacie "Królowe życia". Dziś celebrytka ma już ponad milion obserwujących na Instagramie. Wydała dwie części autobiografii, a nawet dostała swój własny program, w którym szuka męża.

Kontrowersje wywołuje jednak fakt, że Kaźmierska przed laty siedziała w więzieniu. Prowadziła agencję towarzyską. W 2009 roku została aresztowana i skazana na 4 lata więzienia za sutenerstwo. Ostatecznie spędziła za kratami 14 miesięcy, gdyż biegli psychiatrzy ocenili pogorszenie stanu zdrowia jej kilkuletniego syna Conana, diagnozując u niego zespół stresu pourazowego. Pod postem z informacją, że "Królowa życia" zostaje jedną z uczestniczek "TzG", zawrzało.

"Czemu promujecie patologię?"; "Taka fajna babeczka, a że skazana za sutenerstwo? Oj tam"; "Nie ma to jak promować ludzi, którzy siedzieli w więzieniu za sutenerstwo! Zniszczyła życie wielu kobietom, a wy przyjmujecie ją z otwartymi rękami i jeszcze jej za to płacicie"; "Kobieta siedziała w więzieniu, naprawdę takie osoby chcecie promować?" – czytamy w komentarzach.

Niektórzy zwrócili też uwagę na stan zdrowia Kaźmierskiej. "Przecież ma problemy z nogami... Sama już nie wie, gdzie ma się pchać"; "Jest po poważnym wypadku, miała zmiażdżone nogi, ciągle narzeka na ból i będzie tańczyć?" – pisali.

Dodajmy, że w mediach pojawiły się doniesienia, kto ma być jej trenerem. Jak podawał Plotek po latach przerwy do show ma wrócić Marcin Hakiel. To on ponoć zatańczy z charakterną celebrytką.