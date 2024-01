Henry Cavill i Guy Ritchie kontra naziści. Jest nowy zwiastun ich wspólnego filmu

Paweł Mączewski

"The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" (czyli po polsku "Ministerstwo niedżentelmeńskich działań wojennych") – tak nazywa się nowy film Guya Ritchiego, w którym jedną z głównych ról zagra Henry Cavill. To już kolejny raz, gdy ci dwaj panowie łączą siły na planie. O czym to produkcja?