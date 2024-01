Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustaw:

Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.,

Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.,

Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jednak to nie wszystko. Ustawy trafią też do TK. "Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją" – podano w uzasadnieniu tej decyzji.

Więcej informacji wkrótce.