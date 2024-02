Obajtek już dziś odejdzie z Orlenu? "Oddałem się do dyspozycji"

Daniel Obajtek poinformował w czwartek na antenie Radia ZET, że oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Dodał, że w czwartek ma zapaść decyzja w tej sprawie. To oznacza, że nominat PiS może jeszcze dziś odejść z Orlenu.

– Dziś jest rada nadzorcza. Oddałem się w dyspozycję rady. Sądzę, że dziś pewne ustalenia będą w tym zakresie. Oddałem się do dyspozycji – powiedział Daniel Obajtek w Radiu ZET. Jak dodał, "to sprawa honorowa", sugerując jednocześnie, że jeszcze dziś zostanie odwołany z funckji prezesa Orlenu.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, czy wyobraża sobie bycie prezesem Orlenu po 6 lutego, kiedy odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy koncernu, odpowiedział, że "nie".

Dziennikarz prosił o doprecyzowanie, czy dopuszcza możliwość, że dziś zostanie odwołany lub złoży dymisję. – Wszystkie warianty są w grze – odpowiedział.

Dopytywany o to, dlaczego do tej pory nie zrezygnował – choć zapowiadał, że to zrobi, jeśli PiS straci władzę – Daniel Obajtek odparł, że "Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść".

– To spółka, która ma 350 mld zł przychodu, liczne kontakty i inwestycje. Oddanie władzy nastąpiło na przełomie roku. Jest moja odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetów, kwestii inwestycyjnych – powiedział.

Pytania o koniec kariery byłego wójta Pcimia w państwowym gigancie nasiliły się w połowie stycznia, gdy gruchnęła wiadomość, że do siedziby Orlenu wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Służby poinformowały, że wykonały czynności procesowe na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Śledczy z Pomorza dodali zaś, że wysłali CBA do spółki kierowanej przez Obajtka, aby zrealizować "postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy".

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, we wtorek 6 lutego – w trybie nadzwyczajnym – odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu. Tego samego dnia nastąpić mają kluczowe zmiany w składzie rady nadzorczej spółki.

Z doniesień medialnych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma mieć plan na dalszą karierę Obajtka. Wierny nominat partii Jarosława Kaczyńskiego ma bowiem wystartować w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

"W tym regionie poprzednia ekipa rządząca może liczyć nawet na dwa mandaty" – podało kilka dni temu Radio ZET. Z tej samej listy ma także wystartować Marek Kuchciński.

– Jeszcze nie ma mowy na ten temat. Już mam dość tych spekulacji. Co roku jestem nominowany na jakieś stanowisko. Nie było w tym zakresie żadnej rozmowy – skomentował w czwartek obecny jeszcze prezes Orlenu.

Daniel Obajtek został prezesem Orlenu w 2018 roku, jednak jego kariera rozpoczęła się dużo wcześniej. W latach 2006-2015 był wójtem Pcimia w województwie małopolskim. Na drugą kadencję został wybrany jako członek PiS.

