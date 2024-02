T o już oficjalne! Daniel Obajtek został odwołany z zarządu Orlenu i 5 lutego odejdzie ze stanowiska. Z pewnością nie uciszy to jednak licznych kontrowersji wokół biznesowej kariery byłego wójta Pcimia, czemu dowodzi już wysyp pierwszych gorących i wymownych komentarzy do decyzji orlenowskiej rady nadzorczej.





"Będzie miał teraz czas przygotować się do zeznań". Wysyp komentarzy po odwołaniu Obajtka

redakcja naTemat

