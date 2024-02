Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego startuje dziś, czyli 1 lutego. Pierwszy materiałem będzie materiał z jego twórcą, czyli samym Stanowiskim. Oto lista dziennikarzy, którzy będą z nim współprowadzić nowy kanał na YouTube'ie.

To oni mają tworzyć Kanał Zero. Stanowski ściągnął znane nazwiska. Fot. Michal Zebrowski/East News

Dziś startuje Kanał Zero

Na Kanale Zero już od jakiegoś czasu są udostępnione dwa materiały wideo: "Kanał Zero - Co to będzie?" oraz "Jak powstawał Kanał Zero?".

Oficjalnie nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, który wcześniej związany był z Kanałem Sportowym, startuje jednak dzisiaj (1 lutego) o godz. 20 na żywo.

"Mamy dla was prawdziwą perełkę - wywiad z Krzysztofem Stanowskim, który poprowadzi Przemysław Rudzki, więc szykujcie się na masę niewygodnych pytań. Nie zamierzamy się nudzić. Wpadajcie licznie!" – zapowiadają twórcy.

Wczoraj posta o przygotowaniach kanału w swoich mediach społecznościowych zamieścił sam Stanowski. "Nawet nie potrafię zliczyć, ile osób stawiało ten projekt. Razem z panami, którzy wykonywali fantastyczną pracę na placu budowy to pewnie ze sto. Może ponad sto" – wyliczał.

"Dziękuję wszystkim za to, jaką energią mnie obdarzyli, bo był to świetny, elektryzujący czas. Teraz trzeba się zabrać do roboty. Zapraszam w czwartek o 20:00. Jak zobaczycie, jutro dwie osoby w studiu to pamiętajcie, że pracowało na to też 98 pozostałych" – dodał.

Dziennikarze, którzy będą tworzyć treści na kanał Krzysztofa Stanowskiego

– Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie. Słowo "zero" ma być spoiwem, łączyć wszystko na tym kanale – reklamował już jakiś czas temu swój kanał Stanowski.

Trzeba przyznać, że rzeczywiście udało mu się zebrać duży skład znanych nazwisk. Oto jak się prezentuje: