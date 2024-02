Holecka w TV Republika rozprawiła się z raperem. Tede nie pozostał dłużny i skomentował materiał

Po wielu latach rozpowszechniania propagandowych treści w TVP Danuta Holecka odkryła nowe perspektywy zawodowe w TV Republika. Ostatni reportaż, który zaprezentowała widzom, zatytułowany "Przemysł pogardy nie zna granic", zaskakująco skupił się na postaci rapera Tede'go. W rozmowie z byłą szefową "Wiadomości" udział wzięli Marcin Najman oraz Wujek Samo Zło. Jacek Graniecki skomentował atakujący go materiał.

Tede ostro zaatakowany przez Holecką w TV Republika. Raper odpowiedział Fot. YouTube.com / @Telewizja Republika

Tede ostro zaatakowany przez Holecką w TV Republika. Raper odpowiedział

W środę (31 stycznia) na antenie TV Republika u Danuty Holeckiej gościli Marcin Najman i Wujek Samo Zło. Rozmowa szybko zeszła na temat "Tedenoveli", serii, w której Tede w humorystyczny sposób odniósł się do programu Michała Rachonia, prezentując na wizji makietę samolotu Tu-154.

Zobacz także: Zwrot akcji ws. sądowej batalii Skiby i Rachonia. Muzyk już ogłosił "wygraną", a tu takie wieści

Takie działanie zostało zinterpretowane jako lekceważenie katastrofy smoleńskiej. Dodatkowo, w materiale podjęto temat Krzysztofa Stanowskiego, który współpracuje z raperem w ramach projektu Kanał Zero, uruchomionego 1 lutego.

Dziennikarka, która przez ostatnie lata była główną twarzą propagandy w TVP, wykorzystała obecność Najmana, znanego z nie najlepszych stosunków ze Stanowskim, by poznać jego punkt widzenia.

"Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie" – powiedział, odnosząc się do Stanowskiego.

Czytaj także: Praca w Kanale Zero, czyli "1000 zł dziennie za leżenie na plaży". Jakie wymagania stawia Stanowski?

Głos potem zabrał skonfliktowany z raperem Wujek Samo Zło. "Tede ma naturę narcystyczną. Jest takim socjopatą. Dla niego robienie takich programów w internecie to jakaś forma wyżycia się" – takie zdanie ma o Jacku Granieckim.

Wyraźnie wzburzona treścią filmu rapera Holecka nie ograniczyła się tylko do dyskusji z dwoma "ekspertami" w programie "Dzisiaj".

Następnie, zaraz po serwisie, nadano "Wydanie specjalne", w którym gościem był Antoni Macierewicz, będący jednym z pierwszych, którzy publicznie wyrazili dezaprobatę wobec Tede'ego za jego kontrowersyjny filmik. W pasku pojawił się napis: "Wulgarne szyderstwo 'resortowego dziecka' z tragedii smoleńskiej".

W wywiadzie udzielonym serwisowi Pudelek Tede podzielił się swoimi przemyśleniami na temat reportażu "Przemysł pogardy nie zna granic".

Artysta odwołał się do swojej serii "Tedenovela", zauważając, że to właśnie takie metody były kiedyś stosowane przez TVP do tworzenia propagandy. Ponadto, stwierdził, iż to, iż Danuta Holecka zdecydowała się przygotować materiał właśnie o nim, postrzega jako formę uznania.

"Jak ktoś oglądał 'Tedenovelę' i obejrzy ten materiał, to sam zrozumie, na czym polegała manipulacja w dawnym TVP Info, przeniesiona teraz do TV Republika. Warto było bronić wolnych mediów pod TVP" – stwierdził.

"Sam fakt, że ikona propagandy PiS o mnie mówi, jest swego rodzaju nobilitacją" – dodał raper.