Tłusty czwartek tuż, tuż. Rozmawiamy z szefem topowej cukierni o naszych pączkowych gustach

Dawid Wojtowicz

T łusty czwartek, który w 2024 roku obchodzimy 8 lutego, zachęca każdego do rozkoszowania się słodkimi smakołykami. Wśród nich królują oczywiście pączki. Czy przy ich wyborze my, Polacy, kierujemy się tradycją, a może lubimy eksperymentować? Jakie są nasze gusta? O to m.in. zapytaliśmy właściciela pracowni uchodzącej od lat za jedną z najlepszych warszawskich cukierni.