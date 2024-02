Nowa prowadząca w serwisie "19:30". Kim jest gwiazda odmienionej TVP?

Agnieszka Miastowska

P rogram informacyjny "19:30" emitowany na antenie TVP 1 będzie miał nową prowadzącą. W piątek 2 lutego serwis poprowadzi Monika Sawka. Od 2018 r. dziennikarka pracowała w redakcji Polsat News. To już kolejna reporterka, która przeszła ze stacji Zygmunta Solorza do TVP. Co o niej wiadomo?