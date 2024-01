"Stres jest ekstremalny". Dziennikarze ujawnią, jak pracuje się nad "19.30" w TVP

Program informacyjny "19.30" zastąpił propagandowe i propisowskie "Wiadomości" w TVP. Początki programu były trudne m.in. ze względu na protest polityków PiS i utrudnienia w dostępnie do sprzętu. Dziennikarze zdradzili teraz kilka szczegółów z pracy nad serwisem.

"19.30" zastąpiło "Wiadomości". Dziennikarze serwisu zabrali głos. Fot. "19.30"/zrzut ekranu

– Zacznę może od początku, bo dopiero dzień wcześniej, a tak naprawdę w nocy poprzedzającej dzień emisji naszego pierwszego programu, (chodzi o czwartkowe pełne wydanie "19:30" z 21 grudnia – red.) dowiedziałem się, gdzie i o której spotykamy się jako redakcja. Do ostatniej chwili było to trzymane w tajemnicy – powiedział serwisowi Wirtualne Media reporter TVP Witold Tabaka.

Dziennikarze programu "19.30" mówią o pracy nad serwisem

Przyznał on również, że "stres jest ekstremalny". – Przez pierwsze trzy doby, gdy robiłem materiały do "19:30", spałem może po dwie-trzy godziny. Pojawia się taka adrenalina, że trudno wyciszyć się nawet po emisji programu – relacjonował.

Z kolei Mateusz Lachowski, czyli korespondent zagraniczny, który relacjonuje głównie wydarzenia z wojny w Ukrainie, w rozmowie z portalem zwrócił uwagę, że "ci, którzy wrócili do TVP po latach, są w dobrych nastrojach". – A nowi po prostu są głodni pracy. Wydaje mi się, że większość osób przyszła tu z pasji. To jest duża rzecz odbudować TVP – podkreślił.

A dziennikarka serwisu "19.30" Sandra Meunier wskazała, iż "atmosfera w redakcji jest bardzo rodzinna".

– Wszyscy sobie pomagamy. Mamy wspólny cel – stworzyć jak najlepszy program, w którym znajdą się nie tylko najświeższe informacje, ale również ciekawe tematy, które mogą zainteresować widzów. To dla mnie spore wyzwanie, ale też ogromna przyjemność, że mogę być częścią "19:30" – stwierdziła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Jeszcze przed świętami serwis "19.30" pojawił się na antenie

Przypomnijmy, 21 grudnia o godz. 19:30 wyemitowano nowy program zastępujący "Wiadomości" TVP, który nosi nazwę "19.30". Jak zapowiadał dzień wcześniej dziennikarz Marek Czyż, nowa ekipa zaproponuje widzom "czystą wodę, zamiast propagandowej zupy".

– Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych, dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna, dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować – oznajmił wówczas Czyż. To on zastąpił Danutę Holecką znaną z "Wiadomości".

Marek Czyż to doświadczony polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter programów informacyjnych oraz publicysta. W latach 1996-2008 był związany z TVP, gdzie prowadził różnorodne programy publicystyczne i informacyjne, pracował również w zagranicznej redakcji TAI, a także jako reporter śląski TVP.

Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości robią wszystko, aby nie stracić kontroli nad mediami publicznymi. Używają do tego m.in. Rady Mediów Narodowych. Jak jednak przekazała w niedzielę PAP związana z PiS członkini tego gremium Joanna Lichocka, "niedzielne posiedzenie zostało odwołane". Następne spotkanie zostało wyznaczone na wtorek na godz. 11:00.