Czy skremowani ludzie zmartwychwstaną? Ksiądz z TikToka rozwiewa wątpliwości

Ksiądz Sebastian Picur to postać dobrze znana internautom. Duchowny ma popularne konto na TikToku, gdzie często mierzy się z trudnymi pytaniami dotyczącymi wiary. Jednym z nich było niedawno zagadnienie związane ze zmartwychwstaniem skremowanych ludzi. Czy to możliwe? Ksiądz nie ma wątpliwości.

Czy skremowani ludzie zmartwychwstaną? Ksiądz z TikToka odpowiada Fot. TikTok, ks.sebastianpicur

Ks. Sebastian Picur, wikariusz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie jest jednym z najbardziej znanych duchownych w Polsce. Popularność przyniosła mu aktywność na Tik Toku, gdzie często musi się mierzyć z trudnymi pytaniami zadawanymi przez użytkowników portalu. Podobnie było w niedawnym przypadku, kiedy sprawa dotyczyła zmartwychwstania po kremacji ciała.

"Jak będzie z tymi, którzy są skremowani?" – zapytał internauta. Żeby odpowiedzieć, ksiądz Picur posłużył się cytatem z Biblii, a konkretnie z Księgi Ezechiela. "Pewną odpowiedź znajdujemy u proroka Ezechiela. 'I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha' – odparł duchowny.

Jego odpowiedź spotkała się z lawiną komentarzy. "Każdy jest prochem po śmierci, ale Bóg ma go w pamięci. Będzie zmartwychwstanie" – napisał jeden z internautów.

"Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a ja Cię wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ufać bezgranicznie" – stwierdził następny. "Ma ksiądz cierpliwość, żeby to tłumaczyć. Dla mnie sprawa była jasna" – dodała inna osoba.

Czy niewierzący idą do nieba?

Jednym z filmów ks. Picura, który przyniósł mu ogromną popularność, była odpowiedź na pytanie "co dzieje się z osobą niewierzącą po śmierci?" Duchowny odpowiedział krótko i treściwie. "Przestaje być osobą, która nie wierzy w Pana Boga."

Nagranie stało się viralem i szybko osiągnęło niemal 500 tys. wyświetleń oraz ponad 11 tys. polubień. W komentarzach rozpętała się dyskusja. Wielu osobom nie spodobała się odpowiedź księdza.

"Uśmiałam się. Obawiam się, że to księdza spotka zawód", "Tego nikt nie wie, co się dzieje po śmierci", "Nic nigdy nie zostało tak naprawdę udowodnione, co się dzieje po śmieci, nikt tego nie wie", "Ale odpowiedź", "Spadłam z krzesła ze śmiechu" – to najpopularniejsze z komentarzy.

