Czy można patrzeć na trumnę na pogrzebie? Stanowcza reakcja księdza z Krosna na pytanie wdowy

Ksiądz Sebastian Picur z Krosna na Podkarpaciu to jedna z gwiazd katolickiej strony TikToka. Duchowny czasami odpowiada na pytania internautów, a w jednym z ostatnich nagrań zareagował na dylemat pewnej wdowy. Chodziło o konkretne zachowanie w czasie pogrzebu.

Fot. YouTube / Parafia Piotra Jana - Krosno

Ksiądz Sebastian Picur to popularny duchowny, który ma swój kanał na TikToku i YouTube. Tym razem ksiądz postanowił odpowiedzieć na pytanie jednej z internautek.

"Miesiąc temu pochowałam męża. Ludzie mi mówili, że nie wolno patrzeć w dół, jak już jest trumna w dole. Dlaczego?" – dopytywała.

Czy można patrzeć na trumnę na pogrzebie?

Ksiądz odpowiedział krótko, ale konkretnie. "Składam wyrazy współczucia i otaczam modlitwą" – zaczął w podpisie do swojego nagrania na TikToku z uwagi na to, że odezwała się do niego wdowa. "Taka postawa jest kolejnym nieracjonalnym przesądem" – dodał.

Pod filmem ks. Picura pojawiły się komentarze. Niektórzy pisali, że nie ma sensu wierzyć w "zabobony". "Przestańcie wierzyć w te przesądy" – stwierdził jeden z użytkowników.

Kim jest ksiądz Sebastian Picur?

Ks. Picura na YouTube obserwuje ponad 110 tys. osób. Jak sam przyznaje, jego kanał jest poświęcony Bogu, wierze, Kościołowi i ewangelizacji. "Ufam, że usłyszane treści pomogą Ci pogłębić wiarę" – czytamy w opisie. Jeszcze większe zasięgi kapłan zbudował na TikToku, gdzie pozostaje bardzo aktywny.

W wideo opublikowanym w połowie roku Sebastian Picur opowiedział o największym kryzysie wiary, jakiego doświadczył. Można wysnuć z tego wniosek, że było ich przynajmniej kilka. Ten największy miał się wydarzyć, gdy ks. Picur był na III roku seminarium, co łączył z wolontariatem w hospicjum.

W innym nagraniu ksiądz postanowił odnieść się do komentarza internautki, w którym ta cytowała, co podręcznik Przemysława Czarnka mówi na temat dzieci z in vitro. Jego autor stosowanie tej metody w celu leczenia niepłodności porównuje do "produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli".

"Przecież dziecko poczęte naturalnie lub przez in vitro jest takie samo i tak samo ważne" – napisała jedna z internautek. "Tak, bez względu na rodzaj poczęcia, każde dziecko ma taką samą godność, wartość, ma prawo do życia, miłości i zbawienia" – zareagował wtedy Picur.

Czytaj także: https://natemat.pl/392641,dlaczego-ludziom-spadaja-buty-podczas-wypadkow-ratownik-tlumaczy