Jay-Z skrytykował galę Grammy. Jego tekst o Beyoncé porównano do słów Kanye'ego Westa

Jay-Z odebrał podczas tegorocznych Grammy złoty gramofon za osiągnięcia w branży muzycznej. W swoim przemówieniu nie omieszkał wytknąć organizatorom gali tego, że nie przyznali konkretnej nagrody jego żonie, Beyoncé. W sieci zawrzało.

Jay-Z wytknął Akademii Nagrań brak nagrody dla Beyonce. Fot. VALERIE MACON / AFP / East News

Podczas 66. ceremonii wręczenia nagród Grammy za 2023 rok najwięcej złotych gramofonów, bo aż cztery, zdobyła amerykańska indie-folkowa piosenkarka Phoebe Bridgers, która oprócz kariery solowej (dwóch płyt: "Strangers in the Alps" i "Punisher") podbiła serca słuchaczy pierwszym albumem studyjnym nagranym razem z zespołem boygenius (w składzie z Julien Baker i Lucy Dacus).

Po trzy nagrody wręczono raperowi Killer Mike'owi, artystce SZA i Victorii Monét. Dwie statuetki powędrowały natomiast do Billie Eilish (za utwór "What Was I Made For" z filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig"), Miley Cyrus za "Flowers" (hit o jej byłym narzeczonym) i Taylor Swift za dziesiątą płytę zatytułowaną "Midnights".

Jay-Z wytyka kapitule Grammy brak nagrody dla Beyoncé

Jay-Z został zaś wyróżniony nagrodą Dr. Dre Global Impact Award. Gdy popularny raper odbierał statuetkę, na scenie towarzyszyła mu 12-letnia córka, Blue Ivy Carte. W przemówieniu wspomniał o Beyoncé, która w zeszłym roku pobiła rekord wśród laureatów nagród Akademii Nagrań. Muzyk wytknął kapitule jedną rzecz związaną z jego żoną.

– Nie chcę zawstydzać tej młodej damy, ale może się pochwalić większą liczbą nagród Grammy od innych, a i tak nigdy nie wygrała w kategorii "album roku". Chyba coś tu nie gra – stwierdził.

Wypowiedź rapera spotkała się zarówno z zachwytami, jak i ostrą krytyką wśród internautów. "Jay-Z broniący swojej żony to najlepsza rzecz na świecie"; "Brawo dla niego. Zasłużyła na tę nagrodę"; "Zachował się jak klaun"; "Jego przemówienie przypomniało mi o Kanyem Weście (red. - w 2009 roku artysta wtargnął na scenę w trakcie odbierania nagrody MTV VMA przez Taylor Swift, chwycił za mikrofon i powiedział, że statuetka należała się Beyonce). Nie ma klasy" – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze).

Beyoncé pobiła rekord Grammy w 2023 roku

Przypomnijmy, że w 2023 roku Beyoncé przeszła do historii jako posiadaczka rekordowych 32 nagród Grammy. Wcześniej najwięcej złotych gramofonów miał na swoim koncie Georg Solti, węgiersko-brytyjski dyrygent i legenda muzyki klasycznej.

– Staram się nie być zbyt emocjonalna i po prostu przyjąć tę noc. Dziękuję Bogu, że mnie chroni. Dziękuję mojemu wujkowi Johhny'emu, którego tutaj nie ma, ale jest z nami duchem. Dziękuję społeczności queer za waszą miłość i wynalezienie tego gatunku – mówiła wzruszona Beyoncé w swoim przemówieniu. Następnie podziękowała swoim rodzicom, mężowi Jayowi-Z i trójce dzieci.

Nadmieńmy, że w swojej karierze zdobyła łącznie 88 nominacji do Grammy.

