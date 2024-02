Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

Jeśli firmy szukają dodatkowych środków na bieżące wydatki, zazwyczaj wybierają kredyt obrotowy. Duże zainteresowanie tą formą finansowania wynika również ze sporej dowolności w spożytkowaniu środków. W zależności od potrzeb kredyt obrotowy może mieć postać jednorazowej pożyczki lub odnawialnej linii kredytowej. Dowiedz się, jak dzięki kredytowi możesz zachować płynność finansową lub zrealizować plany inwestycyjne.

Dla kogo powstał kredyt obrotowy?

Dla przedsiębiorców, którzy potrzebują środków na bieżące funkcjonowanie swojej firmy, praktycznym rozwiązaniem może być kredyt obrotowy. Co to za rodzaj finansowania działalności gospodarczej? Dodatkowe środki mogą trafić do firmy na kilka sposobów:

- w postaci jednorazowej pożyczki, spłacanej w comiesięcznych ratach,

- może być wypłacany w określonych w umowie transzach,

- jako odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z limitem ustalonym z bankiem.

Kredyt obrotowy to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do firm, które funkcjonują na rynku od przynajmniej 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty dedykowane nowym przedsiębiorstwom, start-upom, a także przedstawicielom wybranych profesji, jak np. dentyści czy prawnicy. W zależności od wymagań banku kredytodawca może oczekiwać m.in. dokumentów za jeden pełny okres rozliczeniowy.

Kredyt obrotowy dla firm na bieżące wydatki

W przeciwieństwie np. do kredytu inwestycyjnego, środki z kredytu obrotowego nie muszą być spożytkowane w określonym celu. Zazwyczaj w umowie z bankiem znajdują się dość ogólne zapisy, jak np. finansowanie aktywów obrotowych. Co kryje się pod tym terminem? Tutaj przedsiębiorcy mają sporą swobodę i z uzyskanych środków finansują m.in.:

- raty innych kredytów i zobowiązań,

- wynagrodzenie pracowników,

- zakup niezbędnych towarów i materiałów.

Uogólniając, kredyt obrotowy dla firm pozwala im pokryć bieżące wydatki, a tym samym utrzymać działalność i dalej generować zyski.

Inwestycja i rozwój dzięki kredytom obrotowym dla firm

Warto jednak zauważyć, że nie tylko przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej sięgają po kredyty obrotowe. Co to rozwiązanie może oznaczać dla rozwijających się firm? Otóż po dodatkowe środki mogą sięgnąć także przedsiębiorcy, którzy szukają finansowania dla wdrożenia nowych technologii albo inwestycji w nowe obszary działalności.

Wówczas, przy zabezpieczeniu hipoteką, mogą liczyć nawet na 4 mln zł kredytu. Taką ofertę posiada bank Credit Agricole, który uwzględnia potrzeby rozwijających się przedsiębiorców. Taki kapitał pozwala na poczynienie nie tylko kosztownych, ale również długoterminowych inwestycji.

Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie materiałów w firmie

W biznesie trudno o przewidywalność dlatego nie zawsze przedsiębiorcy mogą łatwo określić, kiedy pojawi się potrzeba skorzystania z dodatkowych środków na bieżące wydatki w firmie. Dlatego też praktycznym rozwiązaniem może być kredyt odnawialny w rachunku bieżący. Jest to debet dostępny dla posiadacza rachunku firmowego w każdej chwili. Jednocześnie ważnym aspektem tego produktu jest fakt, że po ustaleniu z bankiem limitu kredytu, bez zbędnych formalności może sfinansować np. nagłą potrzebę zakupu materiałów.

Tego typu dylematy są dobrze znane przedstawicielom branży budowlanej, gdzie ceny poszczególnych materiałów są dynamiczne i w skali roku potrafią podrożeć o nawet kilkadziesiąt procent.[1] Również przedstawiciele wszelkich zakładów produkcyjnych wiedzą, że nierzadko zaraz po otrzymaniu zlecenia, muszą znaleźć pieniądze na sfinansowanie niezbędnych zakupów.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, który posiada limit kredytowy w rachunku bieżącym, nie musi dokładnie wyliczać, jaka kwota będzie mu potrzebna. Komfort zapewnia mu określony wcześniej limit, z którego może korzystać przez cały czas bez zbędnych formalności.

Zatory płatnicze a kredyt obrotowy dla firm

Innego rodzaju problemem, z którym zmaga się na co dzień część przedsiębiorców, są zatory płatnicze. Mowa tu o sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas pieniędzy od kontrahenta. Nieopłacone faktury mogą potem wywołać efekt kuli śniegowej, gdyż firma nie ma środków na opłacanie innych podmiotów, zapłatę za materiały czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

W Polsce jest to poważny problem. Jak wskazuje UOKiK, odsetek przedsiębiorstw, które deklarują kłopoty z przeterminowanymi płatnościami, waha się między 80 a 90%.[2] Tutaj również pomocny może okazać się kredyt obrotowy. Na czym polega jego rola? Jak już zostało wspomniane, pożyczka pozwala pokryć bieżące wydatki, a zatem także w przypadku nieterminowych płatności, daje możliwość opłacenia niezbędnych zobowiązań.

Koszt kredytu obrotowego uzależniony jest od sytuacji firmy oraz warunków oferowanych przez bank. Niemniej w wielu sytuacjach uzyskane w ten sposób pieniądze pozwalają zachować płynność finansową w firmie, ale również dają możliwość zrealizowania planów na rozwój działalności.

