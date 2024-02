Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jak poinformowali, w systemie SkyPredict wydano nowe ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, śniegu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

SkyPredict i liczne ostrzeżenia dla Polski. Łowcy Burz ostrzegają Fot. Adam Burakowski / REPORTER / lowcyburz.pl

"Uwaga. W systemie SkyPredict wydano nowe ostrzeżenia" – napisali na facebookowym profilu Polscy Łowcy Burz. Alerty 1. i 2. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obejmują obecnie północną część Polski, w szczególności województwa pomorskie i zachodniopomorskie.

Ostrzeżenia te obowiązują do godz. 6:00 w środę 7 lutego. Jak czytamy w komunikacie, w dalszym ciągu obowiązują też inne pogodowe alerty.

SkyPredict i ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla Polski. Łowcy Burz ostrzegają

Ostrzeżenie 1. stopnia przed silnym wiatrem dotyczy całej Polski i obowiązuje do poniedziałku 5 lutego, do godz. 20:00. Taki sam stopień ma alert dotyczący intensywnych opadów deszczu w województwach śląskim, małopolskim i w południowej części Podkarpacia (ważny do 5 lutego do godz. 22:00).

W Tatrach z kolei obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu (do godz. 20:00 w poniedziałek).

"Należy zaznaczyć, że nadzwyczaj intensywne jak na luty opady deszczu będą przyczyną silnych wezbrań rzek w obrębie obszarów obowiązywania ostrzeżeń przed opadami. Prognozuje się wezbrania rzek do stanów ostrzegawczych i alarmowych, a miejscami będzie dochodzić do lokalnych podtopień, a nawet powodzi" – przekazali Polscy Łowcy Burz.

"W związku z prognozowanym zagrożeniem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na wskazanych na mapie obszarach" – dodali.

IMGW również ostrzega i wydaje alerty

Niebezpiecznie ma być także w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są przemieszczające się z południowego zachodu na północny wschód opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie oraz północy także śniegu.

"Prognozowana wysokość opadu na północy kraju miejscami od 10 mm do 15 mm, na Pomorzu lokalnie do 20 mm. Wysoko w Karpatach okresami słabe opady śniegu. W dolinach w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach możliwe mgły ograniczające widzialność lokalnie do 500 m" – czytamy.

Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -1°C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez około 4°C w centrum do 7°C na zachodzie. Na północnym wschodzie na wieku drogach i chodnikach może być ślisko. Wiatr będzie dość silny, miejscami w porywach do 70 km/h, na wybrzeżu zachodnim – do 85 km/h. Jednak już wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą sięgać do 120 km/h, a w Sudetach nawet do 130 km/h. Miejscami w Karpatach możliwe są zawieje śnieżne.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązują w województwie zachodniopomorskim (powiaty kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński Koszalin i Świnoujście). Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje na przeważającej części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Dla południowo-wschodniej części Pomorza, północnego Mazowsza, całych Warmii i Mazur oraz województwa podlaskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Czerwony alert przed roztopami obowiązuje z kolei w województwach: dolnośląskim (w powiatach karkonoskim i kłodzkim), śląskim (w powiatach żywieckim, cieszyńskim), małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim).

