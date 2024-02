Zapytali mieszkańców gminy Gawryluk o jej start w wyborach. Wymowne komentarze

Dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk nie komentuje plotek na temat swojego rzekomego startu w wyborach prezydenckich. Do medialnych pogłosek odnieśli się za to mieszkańcy jej gminy, którzy liczą na kandydaturę swojej sąsiadki. – Wszyscy tu mówią, że pani Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich – mówi jeden z nich.

Mieszkańcy gminy Gawryluk zabierają głos. "Wszyscy tu mówią, że wystartuje" Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Serwis Polityka Insight donosi, że Dorota Gawryluk może wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 r. Doniesienia te potwierdzają również rozmówcy dziennikarza "Wirtualnej Polski" Patryka Michalskiego. Choć sama szefowa "Wydarzeń" Polsatu i Polsatu News ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła medialnym plotko, zrobili to mieszkańcy jej gminy.

Mieszkańcy gminy Gawryluk komentują medialne doniesienia

Gawryluk pochodzi ze wsi Kamionka Mała w gminie Laskowa w Małopolsce. – Wszyscy tu mówią, że pani Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich – zdradził "Gazecie Wyborczej" pan Andrzej z gminy Laskowa.

Inna z mieszkanek wyznała, że okoliczni mieszkańcy są podekscytowani potencjalnym startem prezenterki Polsatu w wyścigu o fotel prezydenta. W ostatnich wyborach prezydenckich gmina Laskowa w większości głosowała na Andrzeja Dudę.

Wcześniej masowo głosowali na Dudę

W 2020 roku w pierwszej turze zagłosowało na niego ponad 78 proc., a w drugiej 87,78 proc. Dla porównania, w 2015 roku kandydat PiS uzyskał tam aż 90 proc. głosów.

Mieszkańcy Laskowej tłumaczyli dziennikarzom "Wyborczej", że wybrali Dudę m.in. dlatego, że "jest katolikiem przywiązanym do tradycji". Laskowska społeczność jest bardzo religijna. Gmina należy do dekanatu ujanowickiego, a według danych ponad 93,5 proc. wiernych chodzi na msze święte. To największy odsetek w Małopolsce.

"Jasne stanowisko" Gawryluk

Wirtualna Polska dodaje, że Gawryluk unika konkretnych deklaracji na temat ewentualnej kariery politycznej. Zdaniem portalu dziennikarka powtarza, że ma "jasne stanowisko", którego jednak... nie chce ujawnić.

Pytania zainteresowanych ma zbywać opowieścią o jej nowym programie w wiosennej ramówce Polsatu "Lepsza Polska". Według wspomnianego Patryka Michalskiego nazwa problemu nie jest przypadkowa.

"Od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat. Moi rozmówcy wskazywali, że 'Lepsza Polska' to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz" –stwierdził na platformie X.

Jak pisaliśmy wcześniej, Polsat News informował, że 1 grudnia 2023 roku Gawryluk "obejmie nowo utworzone stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Kanałów Tematycznych". Oprócz tego będzie odpowiedzialna za serwis streamingowy Polsat Box Go.

