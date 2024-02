W czwartym odcinku "Detektywa" widzowie wypatrzyli polski akcent. To kompromitujący wulgaryzm

Ola Gersz

W idzowie uwielbiają takie smaczki. W czwartym odcinku "Detektywa: Krainy nocy" na starych drzwiach dostrzeżono polskie wulgarne hasło. To element układanki, czy po prostu pozostałość po nadwiślańskich wandalach? Raczej to drugie zważywszy na to, w jakim kraju kręcony był serial z Jodie Foster...