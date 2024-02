Były uczestnik "The Voice of Poland" i jego żona nie uprawiają seksu. Kobieta tłumaczy, dlaczego

Weronika Tomaszewska

P amiętacie Adama Stachowiaka? Wokalista zachwycił swoim głosem w szóstej edycji formatu "The Voice of Poland". Teraz wypłynął osobliwy fakt z jego życia prywatnego. Choć artysta przed laty był niewierzący, to jego żona wręcz przeciwnie. Dziś żyją w białym małżeństwie.