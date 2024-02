Ksiądz o tankowaniu na Orlenie. Mówi, co powinni robić "dopingujący ojczyźnie"

Agnieszka Miastowska

K siądz Daniel Wachowiak to duchowny, który nie od dziś udziela się w mediach społecznościowych. Komentuje kwestie społeczne, ale także polityczne. W takim tonie wypowiedział się też ostatnio, co spotkało się z mocną reakcją internautów. Duchowny zdradził bowiem, czy tankuje na Orlenie oraz co myśli o Polakach, którzy przy korzystaniu ze stacji kierują się tym "jaki rząd sprawuje władzę".