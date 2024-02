Ta innowacyjna aplikacja uczy malować jak dawni mistrzowie. Glaze doceniły Paszporty "Polityki"

Glaze stworzone przez polską firmę Well of Art to jedyna w swoim rodzaju aplikacja, która umożliwia odtwarzanie procesu malowania olejnego z wykorzystaniem technik wielkich mistrzów. To dla uczniów zarówno rozrywka, jak i edukacja artystyczna. Robert Latoś, założyciel Well of Art, został już doceniony na świecie i nad Wisłą: otrzymał prestiżową nominację do Paszportów "Polityki" za 2023 rok.

Glaze to innowacyjna aplikacja artystyczna Fot. materiały prasowe

To świetny rok dla Well of Art, firmy technologicznej założonej w 2019 roku przez artystę-malarza Roberta Latosia, która tworzy innowacyjne doświadczenia cyfrowe ze świata sztuki, edukacji i inteligentnej rozrywki. Jej aplikacja Glaze zyskuje międzynarodowe uznanie jako narzędzie rewolucjonizujące edukację artystyczną w szkołach, muzeach i placówkach kulturalnych.

Polska firma otrzymała nominację ArtTechPrize przyznawanych przez szwajcarską ArtTech Foundation, zwyciężyła również w konkursie All Stars Digital Innovation in Art, zwanym "Oskarem nowych technologii". To nagroda przyznawana najbardziej nowatorskim rozwiązaniom technologicznym sektora kultury i sztuki. Jury pod kierunkiem Deana Phelusa z American Alliance of Museums postawiło właśnie Polaków.

Well of Art reprezentowała także Polskę na największych targach technologii edukacyjnych na świecie Bett London 2023. Firma została doceniona również nad Wisłą: Robert Latoś otrzymał nominację do Paszportów Polityki za 2023 roku w kategorii kultura cyfrowa (wygrało Starward Industries, niezależne studio z Krakowa, które stworzyło grę "Niezwyciężony" opartą na powieści Stanisława Lema).

Jesteśmy firmą założoną przez artystę-malarza Roberta Latosia, dlatego naszą naturalną misją jest działanie na rzecz popularyzacji sztuki i szerszego dostępu do kultury. Pomagamy młodemu pokoleniu w opanowaniu kluczowych umiejętności przyszłości – kreatywności, myślenia krytycznego i odporności emocjonalnej. Wszystkie nasze produkty mają na celu kształcenie jednostek świadomych, uważnych, pewnych siebie oraz swoich zdolności twórczych. Well of Art wellofart.com

Glaze to innowacyjna aplikacja do edukacji artystycznej

Well of Art zawdzięczamy Glaze, pionierskie narzędzie do edukacji artystycznej, które umożliwia fascynującą, interaktywną naukę sztuki i przedmiotów humanistycznych w szkołach oraz w muzeach, w bezpośrednim sąsiedztwie oryginałów.

To pierwsza aplikacja na tablet wiernie odtwarzająca proces malowania farbami olejnymi. Użytkownik odkrywa optyczne mieszanie kolorów, fizyczne właściwości narzędzi malarskich oraz – jak malarz w pracowni – mierzy się z brakiem opcji "cofnij".

Glaze "umożliwia naukę warsztatu malarskiego opartego na renesansowej tradycji malarskiej za pomocą tabletu", pisała "Polityka". "Kusi pozorną prostotą, jest jednak wyrafinowanym rozwiązaniem opartym na latach pracy, w którą oprócz Roberta Latosia – inicjatora i opiekuna artystycznego tego pomysłu – zaangażowani byli naukowcy i programiści. Dzięki niej osoba zaopatrzona w tablet z aplikacją wejść może w świat sztuki i artystów, których prace udostępniają największe muzea i galerie" – czytamy.

Nasze autorskie oprogramowanie Glaze odtwarza klasyczne techniki malarskie z niespotykanym nigdy wcześniej realizmem. Aplikacja, wraz z towarzyszącymi jej materiałami edukacyjnymi, umożliwia fascynującą, interaktywną naukę sztuki oraz przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach szkolnych. Well of Art wellofart.com

Premiera Glaze odbyła się 20 września 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Wejście na rynek poprzedziły kilkuletnie prace rozwojowe, w tym badania właściwości pigmentów w środowisku cyfrowym, prowadzone przez naukowców Politechniki Białostockiej.

Jak podkreśla Well of Art, praca w Glaze pomaga młodemu pokoleniu w opanowaniu kluczowych umiejętności przyszłości – kreatywności, myślenia krytycznego i strategicznego, rozwija odporność emocjonalną. – Naszą misją jest cyfrowa transformacja edukacji artystycznej. Kształcimy świadomych i uważnych młodych ludzi, pewnych siebie oraz swoich zdolności twórczych – mówi Robert Latoś, CEO Well of Art.

Od początku roku szkolnego 2023/24 Glaze jest już dostępne dla szkół i placówek kulturalnych wraz z powiązanym programem nauczania plastyki. Aplikacja dostępna jest w Apple Store, a niebawem znajdzie się także w Google Play, umożliwiając szeroki dostęp do jej edukacyjnych możliwości.

Obecnie Well of Art jest oficjalnym partnerem art-tech Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbywają się warsztaty Glaze otwarte dla publiczności.

Tekst powstał we współpracy z Well of Art.