Dantejskie sceny pod Zakopanem. Na nagraniu widać ludzi wpychanych na ściany

Agnieszka Miastowska

P omimo tego, że ceny w samym Zakopanem i okolicznych miejscowościach ciągle rosną, to górskie atrakcje są oblegane nawet na co dzień. Jednak w wakacje i ferie zimowe dochodzi do prawdziwego apogeum. Nowy dowód turystycznego szaleństwa właśnie krąży po sieci. Pewien TikToker wybrał się w sobotę do term w Chochołowie. Na nagraniu widać, że kolejka ludzi jest tak duża, że są spychani na ściany.