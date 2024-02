Miażdżące reakcje na wywiad z Putinem. Amerykański dziennikarz nazwany "propagandystą"

Tucker Carlson może jeszcze bardziej rozsławić swoje nazwisko, jednak nie będzie to sława pozytywna. Amerykański konserwatywny dziennikarz ogłosił bowiem, że przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Co więcej, powiedział wprost, że należy usłyszeć, jak wygląda wojna z perspektywy rosyjskiego prezydenta. Wylała się na niego fala krytyki.

Amerykański dziennikarz zrobił wywiad z Putinem. Lawina krytyki Fot. Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News CHIP SOMODEVILLA/Getty AFP/East News

Amerykański dziennikarz przeprowadził wywiad z Putinem

Nawet Kreml potwierdził informację, zgodnie z którą Tucker Carlson przeprowadził zapowiadany wywiad z Putinem. Dziennikarz jest teraz na językach światowych mediów, ale to nie pierwszy jego kontrowersyjny ruch.

Carlson, który ma za sobą karierę w Fox News, skąd został wyrzucony wiele razy, kwestionował wsparcie dla Ukrainy i apelował, że należy również wysłuchać drugiej strony konfliktu.

– Większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin najechał Ukrainę i jakie są teraz jego cele. Nigdy nie słyszeli jego głosu. To błąd – tłumaczy Carlson.

Na nagraniu, które opublikował we wtorek, a które zgromadziło 60 mln wyświetleń, Carlson zapowiedział swoją rozmowę, wyjaśniając, że "zajmuje się dziennikarstwem". – To nasza praca. Naszym obowiązkiem jest informowanie ludzi – mówi na nim reporter.

W ponad 4-minutowym filmiku wygłasza monolog, w którym broni swojego projektu wywiadu, ale również atakuje zachodnie media za to, że nie starają się wysłuchać strony Putina. Nie trzeba było długo czekać na zdecydowaną reakcję ze strony amerykańskich i rosyjskich dziennikarzy.

Znana amerykańska dziennikarka i historyczka, Anne Applebaum na platformie X zwróciła się do Carlsona, uświadamiając go, że wielu dziennikarzy przed nim przeprowadzało wywiady z Putinem, a od rozpoczęcia wojny wielu to rosyjskiemu prezydentowi proponowało, ten jednak nie zgodził się.

Zauważyła, że Carlsona od nich różni to, że "nie jest dziennikarzem, a propagandystą z historią pomagania autokratom w ukrywaniu korupcji". Carlson zaprasza już wszystkich do śledzenia jego strony, gdzie wywiad z Putinem ma się pojawić oraz ma być dostępny za darmo.

Główna korespondentka CNN, Christiane Amanpour, na platformie X zapytała: "Czy Tucker naprawdę myśli, że my, dziennikarze, nie próbowaliśmy przeprowadzić wywiadu z prezydentem Putinem każdego dnia od czasu jego inwazji na Ukrainę na pełną skalę? To absurd".

Dziennikarz, który został usunięty z telewizji Fox w zeszłym roku, zaznaczył, że wywiad zostanie udostępniony "bez edycji". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w środę, że wywiad już się odbył, ale nie podał, kiedy zostanie wyemitowany.

"Podczas gdy zachodnie media przeprowadziły dziesiątki wywiadów z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ani jeden z nich nie zadał sobie trudu, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem drugiego kraju zaangażowanego w ten konflikt, Władimirem Putinem" – powiedział Carlson.

Amerykanin jest krytykowany także przez rosyjskich niepodległych władzy dziennikarzy. Rosjanie podkreślili, że co najmniej tysiąc niezależnych rosyjskich dziennikarzy uciekło z kraju z powodu nowych przepisów cenzury, które kryminalizują relacje krytyczne wobec wojny. Co ciekawe, Tuckera Carlsona chwali za to Donald Trump, który otwarcie powiedział, że rozważałby dziennikarza jako potencjalnego kandydata na prezydenta USA.