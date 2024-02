Disney+ traci subskrybentów. Rozwiązanie problemu nie spodoba się użytkownikom serwisu

Disney+ traci użytkowników. Serwis streamingowy zamierza z tym walczyć sposobem, jaki stosował w ostatnich latach Netflix – będzie się starał położyć kres dzieleniu kont. Części subskrybentów z pewnością się to nie spodoba.

Disney+ traci użytkowników. Tak będzie z tym walczył. Fot. kadr z filmu "Avengers: Wojna bez granic"

Disney+ będzie walczyć z dzieleniem kont

Disney+ zaprezentował dane z ostatniego kwartału 2023 roku. Liczba użytkowników platformy w USA, Kanadzie oraz innych częśćiach świata (bez Disney+ Hotstar) wyniosła 111,3 mln.

Oznacza to, że z subskrypcji platformy pomiędzy trzecim a czwartym kwartałem zrezygnowało 1,3 mln użytkowników. Zdaniem włodarzy serwisu streamingowego powodem takiego stanu rzeczy są podwyżki cen miesięcznej opłaty za Disney+.

Liczba subskrybentów zmniejszyła się także na należącej do Disneya platformie Hulu. Pomiędzy trzecim a czwartym kwartałem 2023 roku z serwisem pożegnało się 1,2 mln użytkowników. To akurat może być wynikiem rozpoczęcia fuzji Disney+ z Hulu w USA, która ostatecznie zakończy się w marcu.

Disney+ z utratą użytkowników podejmie działania, z jakich w ostatnich latach znany był głównie Netflix, a mianowicie zacznie walczyć z dzieleniem kont. Subskrybenci ze Stanów Zjednoczonych podobno już otrzymali komunikaty o zmianach w regulaminie, a mianowicie, że z tego samego konta mogą korzystać osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe.

Nowe zasady mają wejść w życie 14 marca, a latem Disney ma w planach blokowanie użytkowników, łamiących nowy regulamin. Da im jednak opcję wykupienia indywidualnej subskrypcji.

Na drugą połowę 2024 roku Disney+ zaplanował jednak pewne ułatwienie dla tych, którzy chcą współdzielić konto z kimś spoza swojego miejsca zamieszkania. Takie osoby będą musiały jednak uiścić dodatkową opłatę.

"Chcemy z naszą fantastyczną ofertą programową dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. I już nie możemy się doczekać, kiedy zaproponujemy nowe funkcjonalności mające na celu zwiększenie liczby subskrypcji i polepszenie doświadczenia naszych użytkowników" – przekazał w oficjalnym komunikacie CFO Disneya Hugh Johnston.

Polacy obchodzą dzielenie kont na Netfliskie

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku pisaliśmy w naTemat o tym, jak Polacy obchodzą nowe zasady dotyczące dzielenia kont na Netfliksie.

Zmiany we współdzieleniu kont wywołały oburzenie m.in. dlatego, że wielu netfliksowiczów ogląda filmy i seriale w pociągu czy na wczasach, czyli poza gospodarstwem domowym. Czy stracą wtedy dostęp do konta lub będą musieli wnieść dodatkową opłatę... za siebie? Nie do końca - chyba że będą poza domem przez ponad miesiąc. Wystarczy jednak przynajmniej raz na 31 dni zalogować się smartfonem lub laptopem do sieci WiFi w naszym "gospodarstwie", by zachować pewną ciągłość. Netflix zrobił więc ukłon w stronę mobilnych subskrybentów, ale internauci spekulowali, że może być to też wykorzystywane do obejścia opłaty.