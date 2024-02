49-letni narciarz z Polski zginął w tragicznym wypadku na stoku w Tyrolu, na zachodzie Austrii. Mężczyzna wypadł z trasy i spadł z prawie 30-metrowej wysokości. Polak zmarł na miejscu.

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę (7.02). 49-letni Polak jeździł na nartach w ośrodku Silvretta Arena w miejscowości Ischgl w Tyrolu.

Dramatyczny wypadek Polaka na stoku w Tyrolu

Według austriackiej agencji APA, narciarz zjeżdżał wzdłuż czarnego szlaku w stronę schroniska Paznauner Thaja. Na końcu stromego stoku mężczyzna przekroczył krawędź trasy i spadł z wysokości 28 metrów.

Świadkiem zdarzenia był Brytyjczyk. Mężczyzna wezwał ratowników, ci jednak nie mogli już pomóc polskiemu turyście. 49-latek zmarł na miejscu tragedii. Austriaccy policjanci przekazali, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

Wypadki Polaków w Alpach

Wypadki polskich narciarzy w Alpach zdarzają się stosunkowo często. Niedawno informowaliśmy o innej tragedii, do której doszło w sobotę, 13 stycznia w kurorcie narciarskim Zillertal w Tyrolu.

Jak opisała "Agenzia Italia", 35-letnia Polka poruszając się po czerwonej trasie, straciła kontrolę nad nartami i wypadła ze stoku na zakręcie. Kobieta spadła z wysokości 10 metrów na stromy, leśny teren.

Choć na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe i helikopter, próby reanimacji nie przyniosły rezultatu i kobieta zmarła na miejscu. Służby zdecydowały o przeprowadzeniu sekcji zwłok ofiary wypadku.

W 2019 r. również w dolinie Zillertal śmiertelnemu wypadkowi uległ 51-letni Polak. Do tragicznego zdarzenia doszło w ośrodku narciarskim. Narciarz z obrażeniami zagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego w Innsbrucku. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Z kolei w 2020 r. poważny wypadek w alpejskim Forni di Sopra na północy Włoch miała 11-letnia Polka. Narciarka trafiła do szpitala w Treviso w stanie krytycznym. Wiadomo, że dziewczynka przewróciła się na nartach i uderzyła w głowę. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Treviso.