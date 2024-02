Po nieudanym okresie polska reprezentacja z niecierpliwością oczekiwała wyników losowania grup Ligi Narodów w sezonie 2024/25. Zawodnicy Michała Probierza zagrają w najwyższej dywizji A, czyli musieli wpaść na rywali ze ścisłej piłkarskiej czołówki Europy. Oto z kim zmierzą się Polacy.

Poznaliśmy rywali Polski w Lidze Narodów. Los nie był dla nas łaskawy...

Polacy przystępowali do losowania z trzeciego koszyka dywizji A, w którym pojawiły się także Francja, Niemcy oraz Szwajcaria. Naszymi potencjalnymi rywalami były z kolei: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia, Portugalia czy Belgia.

Co ciekawe, zagraniczni dziennikarze nie mieli nic przeciwko temu, aby ich reprezentacje trafiły na zawodników selekcjonera Michała Probierza.

Polska poznała rywali w Lidze Narodów

Wiemy, że w nadchodzącej edycji Ligi Narodów przed polskimi piłkarzami naprawdę trudne zadanie. Z pierwszego koszyka dostali Chorwację, czyli trzecią drużynę Mistrzostw Świata w Katarze.

Z drugiego wylosowali Portugalię, która bardzo sprawnie przeszła eliminacje Euro 2024. Z czwartego koszyka przypadła im Szkocja, która w eliminacjach Euro 2024 potrafiła stawić opór Hiszpanii.

Spośród innych grup dywizji A ciekawie zapowiada się rywalizacja w tej, w której znalazły się Włochy, Belgia, Francja i Izrael. Z kolei w innej grupie dojdzie do rywalizacji Niemców z Holandią. Pozostałe grupy dywizji A Ligi Narodów 2024/25 wyglądają następująco:

Grupa A2: Włochy, Belgia, Francja, Izrael

Grupa A3: Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina

Grupa A4: Hiszpania, Dania, Szwajcaria, Serbia

Mecze grupowe Ligi Narodów będą rozgrywane między 5 września a 19 listopada, czyli po mistrzostwach Europy w Niemczech. Z kolei w marcu 2025 r. czekają nas ćwierćfinały dywizji A oraz baraże między dywizjami A i B oraz dywizjami B i C.

Przypomnijmy, że turniej Final Four, w którym wystąpią cztery najlepsze zespoły dywizji A, odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2025 r.

Trudna misja Michała Probierza

Nadchodzące starcia z europejską piłkarską śmietanką, to także trudne zadanie dla Michała Probierza. Nowy selekcjoner został powołany we wrześniu ubiegłego roku i zdaniem szefa PZPN Cezarego Kuleszy był "wyborem najlepszym z możliwych".

Wielu dziennikarzy i kibiców było przekonanych, że to jednak Marek Papszun zostanie mianowany następcą Fernando Santosa, ponieważ były trener mistrzowskiego Rakowa Częstochowa także był w gronie kandydatów.

– Michał Probierz jest gwarancją do tego, że się przyłoży, w przeciwieństwie do jego poprzednika. Ma bardzo dużo do zyskania, ale i do stracenia, bo wiemy, jakie są nastroje wokół niego – komentował w naTemat były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz.

Listkiewicz zaznaczył, że wybór Probierza był do przewidzenia, ponieważ jeszcze niedawno pełnił on funkcję trenera kadry U-21, czyli juniorów do lat 21. Ekspert podkreślił, że w innych krajach jest to typowa ścieżka przygotowawcza dla późniejszych selekcjonerów seniorskich reprezentacji.

